Ukraina talendisaates hiilanud Eesti tüdruk Nika Prokopjeva pühendas kodupublikule laulu ühes muusikavideoga.

Oktoobrikuu lõpus kirjutasime Eesti tüdruk Nika Prokopjevast, keda tuntakse välismaal paremini kui koduriigis. Nimelt käis ta mastaapsel Ukraina talendisaates „X-Factor“, jõudes seal suisa 20 parima naislaulja hulka. Lisaks on ta võitnud konkursi „The Voice Of Baltic“ ja teda oodati ka brittide talendisaatesse, kuhu ta aga minna ei saanud.

Enda tulevikku näeb neiu ainult laulja ja laulukirjutajana. Tema suur soov on end kodupublikule rohkem tutvustada. „Kui jõudsin Ukrainast tagasi, mõtlesin, et kodu võiks olla koht, mis mind kindlasti kogu aeg ootab. Ja Eestis ongi minu kodu. Imelik on see, et keegi ei tea mind siin veel! Mind teatakse välismaal, ent kodused mind ei tea. Aga kui tahad maailma vallutada, tuleb esmalt vallutada oma riik ja kodu. Hakkasin pihta Venemaa publikust ja tahan end nüüd siingi näidata. Kindlasti võiks mu seljataga olla ikka Eesti!“ rääkis Nika intervjuus Õhtulehele.

Spetsiaalselt kodupublikule mõeldes valmiski neiu sulest eestikeelne laul ühes kauni muusikavideoga. Viska pilk peale!