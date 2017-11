Dermakosmeetikale spetsialiseerunud e-pood Rosena esitleb hinnatud kaubamärgi Morganna’s Alchemy tooteid, mis võiks olla iga endast hooliva naise kosmeetikakotis.

Morganna’s Alchemy on kogu maailmas hinnatud luksuslik nahahoolduse bränd. Selle looja oli keemik Maya Hyppolite-Williams, kes soovis valmistada kehahooldusvahendeid, mida hea meelega kasutaksid nii tema pereliikmed kui ka ta ise. Tooted on orgaanilised ning nende koostisosad pärit Euroopast, Aafrikast ja Aasiast.

Morganna’s Alchemyl on kolm olulist joont:

- Lihtsus ja tulemused.

- Keskkonnateadlikkus.

- Sobivus erinevatele nahatüüpidele.

Niisiis proovisid viis naist Morganna’s Alchemy tooteid ja kirjutasid, mida nendest arvasid.

Morganna’s 10 aastat nooremaks 30 päevaga suur hoolduskomplekt

30 päevaga kümme aastat nooremaks? No see on küll väga suurejooneline lubadus! Nagu kahest eelnevast lausest võib aru saada, olin üsna skeptiline. Paljud kreemid tekitavad mul hoopis vistrikke, ajavad kihelema ja teevad kõike muud kui kümme aastat nooremaks.

Kui ma esimesel õhtul oma näo ära puhastasin ning kandsin peale number 3 ja 4 kreemi, siis algul hakkas nägu isegi kipitama. No muidugi – ilmselt olen hommikul kärnas ning tööle enam ei kipu. Pidasin isegi plaani see maha pesta, kuid siis meenutasin endale, et lubasin ju neid kreeme proovida. Niisiis läksin raske südamega magama. Aga hommikul ärgates oli mu nägu hoopis pehmem ja elastsem, seega julgesin peale kanda järgmised kaks kreemi: 1 ja 2.

Kreemide peale kandmise skeemi jälgin väga täpselt: hommikuti 1 ja 2 kreem ja õhtul 3 ja 4. Väga konkreetne ja mulle see meeldib.

Olen nüüdseks kreemi paar nädalat kasutanud ning vaikselt on näha, et näost on kadunud pisikesed kortsud. Nahk on pringim. Nüüd ootan veel, millal mõned pigmendilaigud kaduma hakkavad, sest kreemid lubavad sedagi.

Tekstuuri osas meeldib mulle see, et kreemid imenduvad ruttu ning neid ei ole naha õhetamiseni vaja sisse hõõruda. Kõik käib ruttu ja pärast kreemitamist on lihtne hakata hommikul meiki peale kandma. Kuna iga kord panen peale hernetera suuruse annuse, siis kulub kreemi üsna vähe.

Kas ma kasutan neid kreeme ka edaspidi? Ma usun küll, sest mul on alati väga raske leida kreemi, mis sobiks minu kuivale nahale. Nii et naistele, kellel on kuiv nahk, julgen eriti kindlalt soovitada.

Kas ma sain lühikese ajaga kümme aastat nooremaks? Kahe nädalaga siiski mitte (no äkki sain kolm-neli aastat nooremaks), teisalt on kaks nädalat veel ees. Elame-näeme! Kreemide kasutamisega lähen igal juhul edasi positiivselt meelestatult.

Morganna’s Brew Cleanser kooriv puhastusvaht

Kuidagi on läinud nii, et olen kasutanud näo meigist puhastamiseks toonikut ning duši all lisapuhastuseks kvaliteetset käsitööseepi. Nüüd sattus aga kätte Morganna’s Alchemy näopuhastusvaht. Ja tõepoolest – see on hoopis teine asi kui varasemalt proovitud tooted.

Pumbaga pudelikesest tuleb välja ülimõnus valge vaht, mis vahutab ikka täie raha eest. Lõhn oli selline mõnusalt tuttav… lõpuks meenus: sidrunitee! Minu suur lemmik!

Määrisin vahu nahale ja pesin maha. Juba vee all nahka katsudes oli tunda, et see on tunduvalt puhtam. Ja värskem. Andis sellise hea, mõnusa, värske ja puhanud meeleolu. Viimasel ajal kasutan seda nii hommikul kui ka õhtul töölt tulles duši alla minnes – seda viimast siis puhul, kui olen väsinud ja tahan natuke värskendust saada.

Morganna’s Fresh Effect seerum

Vau, lihtsalt vau! See kreem tegi minu muidu ülipoorse ja õlise naha nii heaks, et sõbranna ei saanudki aru, kas mul on meik peal või mitte. Et nahk pidi olema niivõrd sile – ka silmale näha.

Kasutan seda nüüdsest argipäeviti jumestuskreemi asemel. Toode on megamõnus: pehme, pisut mati tekstuuriga ja ülihea loodusliku mee lõhnaga. Tõepoolest on see mu nahaga imesid teinud ja isegi otsa ees olev kurjusekorts on vähenenud! Kuna olen alles 27, tekitab see mulle veel eriti muret.

Julgen soovitada nii noorematele kui ka vanematele. Vähemalt minuga on nii, et see on praktiliselt ainus asi, mis mu naha puhul sedavõrd hästi töötab. Kvaliteetne kraam.

Kui rääkida pakenditest, siis meeldis mulle see, et kreemipurk on pumbaga – ei pea kuskil käega sees urgitsema, nii on hoopis hügieenilisem.

Morganna’s Neckcolleté noorendav kreem tüvirakkudega

Mu kael on nagu vöötorav (tegelikult ma seda tavaliselt kõva häälega välja ei ütle), aga seda kreemi kasutan nüüd hommikul ja õhtul ning vahe on märgatav. Kaelakortse mul õnneks ei ole, kuid katsetasin seda mõne päeva… ning oi kui pehmeks kael sai!

Kreem sobib minu arvates igapäevaseks kasutamiseks. Tema iseloom on pehme ning mingit keemialõhna tunda ei ole (nagu mõnelgi teise brändi kreemil). Sellega teed küll kehale pai!

Morganna’s noorendav ja niisutav parakressi õli

Pakend on esimene asi, mida ma nägin ja esimene, mis mulle meeldima hakkas! Pipetiga pudelike on mõnus ja praktiline – õli ei lenda kasutamisel igasse ilmakaarde laiali.

Olen seda õli nüüd mõned nädalad kasutanud ning kujundanud välja enda lemmikkasutusviisid. Esiteks on see sügisel ja talvel ülivajalik huultele. Kahjuks on mul huulte kuivamisega pidevalt jama, eriti nüüd, kui ilmad on läinud halvaks. Must have! Teiseks kasutan õli külmast katkiste sõrmede puhul. Ka siin on tegemist hea abimehega.

Rosena on 2014. aastal loodud e-pood, mis spetsialiseerub dermakosmeetikale. Paljud tooted on Eestis pika ajalooga ning nahaarstide poolt soositud.

Rosena valikust võib näiteks leida:

- Kehahooldustooted atoopikutele, psoriaatikutele ja ihtüootikutele

- Noorendavad ja vananemisvastased tooted

- Erinevad toidulisandid nii täiskasvanutele kui ka lastele alates imikueast

- Hooldustooted aknelisele nahale

- Tervise kiirtestid – testi kodus, kas sul on allergiaid, toidutalumatusi, rauapuudust

- Juuksehooldustooted, nii traditsioonilised kui peanahamuredele spetsialiseerunuid

Lisaks palju muud mõnusat ja kvaliteetset Euroopa tootjatelt.

Rosena e-poe kampaania novembris! Kõikide vähemalt 20 eurot maksvate Morgannna's Alchemy toodetega saab kaasa kingituse! Kingitused erinevad toodete lõikes.