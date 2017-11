Et saada oma suhtest eemale või suisa sellest pääseda. Kui naine seob end vaimselt või füüsiliselt mõne teise mehega, siis mõnikord tehakse seda alateadvuslikult, sest tahetakse suhe lõpetada. Sel hetkel naine veel pole kindlat otsust teinud, kuid pärast kogemust võõraga on asjalood teised. Nad tajuvad selgelt, et praegne suhe on läbi.

2. Naised petavad, sest teatud viisil näevad naed vaeva oma enesehinnanguga.

Naine tahab tunda end ihaldatuna ja soovituna. Naine tahab kogeda positiivset tähelepanu. Tegu võib olla mõne raskema kogemsue või heitlusega, misjärel naine vajab kinnitust, et ta on ikka ilus ja atraktiivne.

3. Naised petavad soovist kogeda rahuldust.