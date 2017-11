Saates „Eesti top 7“ oli oma uut muusikavideot tutvustamas muusik Rainer Ild. Temaga koos olnud trummar Sven Seinpere ei suutnud teleintervjuu ajaks meestevahelist tüli ära unustada ning jalutas lihtsalt keset intervjuud ära.

Kuigi Ild ise paistis saates olemise üle väga õnnelik olevat ning kinnitas ka saatejuhtidele, et koostöö Seinperega on väga hea, siis jääb mulje, et Seinpere ise nende väidetega nõus ei ole.

Meestel tuli välja muusikavideo loole „Problem“. Antud olukorras kõlab see muidugi eriti irooniliselt. Muusikavideot kommenteerides rääkis Ild, et see sündis improviseerides, kuid Seinpere plahvatas järsku. „Meil oli selle mehega jutt, et saame kokku, lähme stuudiosse, teeme selle loo video ilusa, sinisilmse, rõõmsameelse. Ja siis tuleb see vend, on teil aimu, kuidas ma ennast tundma peaksin,“ sõnas ta, tõusis püsti ja jalutas lihtsalt minema.