Maailma „vaprate“ ja „ilusate“ maksuparadiise puudutav finantsdokumentide plahvatusohtlik leke on juba saanud nimeks Paradise Papers. Miljonid Kariibi mere saartel aset leidnud rahapesuga seotud dokumendid puudutavad paljusid inimesi ja ettevõtteid.

Suurbritannia kuninganna Elizabeth II ja Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsiooni liikmed on vaid selle hiiglasliku jäämäe tipp.

Lisaks kuningannale ja Trumpi meeskonnaliikmetele on nimistus näiteks ka Vene presidendi Vladimir Putini ja Kanada peaministri Justin Trudeau lähikondlasi.

Soome rahvusringhääling lisab, et leke paljastas ka USA suurärimehe Wilbur Rossi ärisidemed Venemaaga, teiste seas ka nende isikutega, kes on Washingtoni mustas nimekirjas. Pikantseks muudab olukorra asjaolu, et Ross vastutab praegu Trumpi valitsuses kaubanduse eest.

Lisaks Rossile on nimistus ka USA riigisekretär Rex Tillerson ja elamumajanduse ja linnaplaneerimise minister Benjamin Carson.

Off-shore-tegevuse lekke avaldas rahvusvaheline uuriva ajakirjanduse konsortsium (ICIJ) oma kodulehel. Kokku on nimistus üle 120 mõjuka inimese. Lisaks poliitikutele on seal ka suurkorporatsioonide nagu Apple ja Uber tippjuhid.

Näiteks on Briti monarh ICIJ andmetel kandnud 2004-2005 aastatel 10 miljonit naelsterlingit oma erafondi raha Kaimanisaartel ja Bermudal asuvatele arvetele.