Naised igatsevad romantikat - seda on iga mees kuulnud! Samuti liigub palju nõuandeid, kuidas naist üllatada, mida talle kinkida. Aga hellust, tähelepanu ja üllatavat romantikat - seda ootavad ka mehed!

Kuigi esiti võib tunduda, et mehele romantika pakkumine eeldab ainult seksi, siis tegelikult ei ole see sugugi nii, kirjutab Your Tango.

Seks ja orgasm võivad olla osa romantikast, kuid on ka teisi viisi, kuidas meest üllatada.