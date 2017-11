Näosaate kuuendas osas võidutses taaskord Marta Laan, kes kehastus Florence Foster Jenkinsiks ja laulis kurikuulsa laulu „Queen of the Night“. Punktiseis edetabelis on järgmine: Marta juhib 247 punktiga, Valter tema järel 233 punktiga, Hele ja Daniel jagavad kolmandat ning neljandat kohta 219 punktiga, nende järel Elina, Bert, Andres ja Hanna.

Vaata ja naudi uuesti eilseid etteasteid!

HELE KÕRVE - Koit Toome „Nädalalõpp“