Neli aastat tagasi Indias arreteeritud ja vangi pandud Eesti laevakaitsjate asjus toimub esmaspäeval kohtuarutelu süüdistaja ja meeste advokaadi vahel. Selle tulemusel loodab Eesti välisministeerium, et olukord Chennai vanglas olevate meestega saab selgemaks.

Indias viibiv välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk kohtus laevakaitsjatega teisipäeval ning ütles pühapäeval, et Eesti meeste tingimused vanglas on läinud küll natuke paremaks, kuid on kahetsusväärne, et India kohtupidamine ei ole Eesti meeste saatuse kohta toonud seni mingit selgust.

„Meie peamine eesmärk oli ikkagi võimalikult kõrgel tasemel tõstatada meie juhtum ja avaldada Eesti riigi pahameelt eelkõige kohtumõistmise ebamõistliku venimise pärast. Viimane kohtuistung laevakaitsjate asjas oli peaaegu aasta aega tagasi ja seni ei ole otsust välja kuulutatud ja nagu hiljuti ütles välisminister, et tegemist ei ole enam mõistliku kohtupidamisega,“ märkis asekantsler.