Teatavasti loobus Kersti Kaljulaid mõttest rajada Liberty suvemõisa presidendi residents ning praegu kompleks võsastub. "Aktuaalne kaamera" küsis presidendilt, kas ta vahest ei mõtleks ümber ja otsustaks siiski Liberty suvemõisa kompleksi residentsi rajada - siis saaks Rocca al Mare algupärand ehk korda?

"Mul ei ole midagi selle vastu, kui need majad saavad korda. Aga neile tuleks leida väärikas funktsioon, nii et need majad jääks ka rahvale avatuks ja rahvas saaks vaadata. Presidendi kantseleina oleks seal täiendavad turvanõuded ja inimesed ei saaks neid näha," vastas riigipea.