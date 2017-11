Viimastel nädalatel sai libedatel tänavatel kukkumisest vigastada 13 inimest, kellest enamik vajasid põrutuste ja luumurdudega haiglaravi.

Õnnetused on juhtunud oktoobrist alates. Kokku on kannatanuid olnud 13, kes Tallinna tänavatel kukkudes on kiirabi abi vajanud. Õnnetused on juhtunud nii kesklinnas, Lasnamäel, kui ka Pirital. Kannatanud on nii mehed kui naised. „Pea põrutus ja luudemurrud,“ toob Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas välja peamised vigastused.