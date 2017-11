Tallinna keskkonnaametile on laekunud lühikese vahega kaks kaebust Haabersti ja Kristiine linnaosadest, kus probleemiks on suurenenud lennukite müra nii päeval kui ka öösel.

Oma kirjas Tallinna lennujaamale palub keskkonnaamet selgitada, kas viimasel ajal on toimunud muudatusi lennukoridorides ja kas muudatused on ajutised või püsivad. Palume ka selgitada, kas häirivat lennukite müra on võimalik linna kohal vähendada ja millised võiksid olla lennujaama poolsed meetmed edaspidiseks häiringute vältimiseks, seisab mõni aeg tagasi saadetud kirjas.