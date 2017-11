Täna kella 19.30 paiku kõndis tunnistajate sõnul First Baptist kirikusse mees ning avas tule. Politsei kinnitas vaid, et hetkel on mitu kannatanut, rohkem ei osatud juurde lisada.

Sündmuskohal on mitu kiirabi- ning politseibrigaadi. Kinnitati, et ründaja on surnud. Ründajat pidi politsei taga ajama ja maha laskma. Kui kaua, kuidas, mis teed mööda tagaajamine toimus, pole veel teada.

Poetöötaja Carrie ütles CBS'le, et ründaja on tuvastatud naabrite poolt. Väidetavalt oli ründajaks Chris Ward ning, et ta tulistas kõigepealt oma perekonda.