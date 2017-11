Täna kella 19.30 paiku kõndis tunnistajate sõnul First Baptist kirikusse mees ning avas tule. Politsei kinnitas vaid, et hetkel on mitu kannatanut, rohkem ei osatud juurde lisada.

Sündmuskohal on mitu kiirabi- ning politseibrigaadi. Kinnitati, et ründaja on surnud.

Kohalik ärinaine Dana Fletcher ütles CBS uudistele, et ta nägi mitut politseipatrulli ja kiirabiautot sündmuskohale kihutamas.