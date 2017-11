Endine fitnessitreener Sergei Kirijenko põgenes Venemaalt pärast seda, kui teda süüdistati vägivallatsemises oma naisjüngrite ja nende väikelaste kallal, sundides naisi prostitutsioonile ja osalema seksifilmides. Kirijenko maandus lõpuks Bulgaarias, kus ta peeti kinni ja anti Venemaale välja – vaatamata sellele, et treener teatas oma palvekirjas president Rumen Radevile, et on Putini poliitiline vastane ja teda ähvardab selle eest Venemaal vangisaatmine ja surm.

41aastane Kirijenko lõi oma sekti Kaula Dharma 2015. aastal, nimetades end Mitradevananda Paramahamsaks. Tal õnnestus Moskva lähedalt oma tiiva alla koguda end üksildase ja mahajäetuna tundvaid noori emasid ja ta hakkas neile väidetavalt idamaiseid tarkusi õpetama. Peamine rada, mida mööda saab hingeõndsuse ja valguseni jõuda, on seks, ja veel rohkem seksi, oli tema õpetuse sõnum. Kirijenko jagas naised omapärastesse kastidesse, nagu Indias. 15 kõige andunumat said koos temaga elada Moskva külje all Mõtištšis neljakorruselises luksusmajas. Ta riputas seal filmitud õppetunnid ka Youtube'i, kus tal oli tuhandeid jälgijaid.

Venemaa prokuratuuri kinnitusel nõudis Kirijenko naistelt jäägitut allumist ja pidas seksiorgiaid, sundides neid vägivallaga oma räpastele soovidele alluma. Ta tegi jõuga enda seksiorjadeks ka sekti kuulunud naiste kaks väikest poega. Kui Kirijenko jalgealune läks Venemaal kuumaks, põgenes ta koos haaremiga Mehhikosse, pannes naised seal lõbutüdrukuteks, seejärel oldi lühemat aega Belgias ja lõpuks Bulgaarias, kus elati Briti ajakirjanduse andmeil lossisarnases hoones.