Kui laps hakkab taimetoitlaseks, võib see tekitada igasuguseid reaktsioone: nii toetavaid kui ka vastu olevaid, kuid palju harvem juhtub, et tema otsuse tõttu jätab kogu pere loomse toidu sinnapaika. Ent just nii läks silmakirurg Ants Haaveli perega ja nüüdseks on nad oma taimetoidulembusega suguvõsagi nakatanud.

„Ma ei tea, mida ta luges või vaatas, aga ühel suvel ligi kümme aastat tagasi otsustas, et hakkab taimetoitlaseks,“ meenutab Ants Haavel vanima poja otsust. Peres on viis last: kolm täiskasvanut elavad juba oma elu, kuid kaks päris pisikest kasvavad alles kodus. Kui vanemad lapsed alustasid oma elu omnivoorina, siis neljanda eluaasta poole pürgivad põnnid on kasvanud vaid taimsel toidul. Kuid Haavel ei varja, et vanema poja otsus oma menüüd piirata tundus esiti perele absurdne. „Mõtlesime, et kutsume kiirabi ja viime ta ära.“

Toiduteema tekitas peres tuliseid vaidlusi. „Tema raius, et liha ei tohi süüa: see ei ole kasulik ja nii edasi. Mina ütlesin, et niimoodi ei saa elada,“ naerab Haavel. Ta lausub, et nende suguvõsas on palju arste ja professoreid, kes kõik vangutasid lapse otsusest kuuldes pead. Lõpuks jättiski teismeline poiss asja sinnapaika.