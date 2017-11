Leili ütleb, et mõistaks seda, kui tütar Aliisa saanuks vigastada korra või kaks. „Aga kui juhtub kolmas, neljas, viies kord, siis peab haigla ikkagi kindlaks tegema, kuidas saavad sellised asjad juhtuda, ja probleemi lahendama. Lapsele on kõrvakõhresse lõigatud sügav haav, mida ta ei saaks ise küünega tekitada. Ja sealsetel elanikel pole ju nuge, kahvleid ega kääre, ainult pehmed mänguasjad,“ tõdeb ta.

Leili viis oma sügava liitpuudega tütre Valga haigla erihooldeosakonda raske südamega. „Ta elas kodus meie juures 29 aastat, aga 2014. aastal pidin minema seljaoperatsioonile. Esimesel aastal oli kõik hästi ja olin osakonnaga väga rahul. Aga 2015. detsembri lõpust on ta saanud seal viis tõsist traumat. Kolmanda järel võtsin selguse saamiseks ette kohtutee. 2015. aastal olid tütre kõrvas hambajäljed, 2016. aasta aprillis sai ta näovigastused. Huul ja nina olid paistes. Kõrvatrauma puhul kahtlustati, et need on osakonna hoolealuse tekitatud. Seal on ju sügava liitpuudega inimesed ja nad ei vastuta oma tegude eest. Aga kes siis vastutab?“ küsib ta.

Mures ema hakkas haiglas uurima, mis asjaoludel vigastused tekkisid, kuid ta pole ammendavat vastust saanud.

„Kohtus väideti muu hulgas, et Aliisa peksab pead vastu seina. Aga minu laps isegi ei käi. Ma ei kujuta ette, kuidas ratastoolis inimesel õnnestuks pead vastu seina peksta. Ja ta tunneb ju valu,“ tõdeb ta.

Tema sõnul tuli lõplik kohtuotsus eelmise aasta 31. augustil ja juba 6. septembril sai tütar neljanda trauma, ränga põlvevigastuse.

„Käisime Tartus EMOs ja esimesel korral võeti seal põlvest süstlaga välja üle 70 milliliitri ja teisel korral 40 milliliitrit verd,“ ohkab ta.

Leili ütleb, et kuna ta esitas küsimusi, hakkas haigla piirama tema kohtumist tütrega, kellele ta on ka eestkostja.

„Sain teda näha vaid korra nädalas kella üheksast kella poole üheni,“ räägib ta.

Hiljem piirati külastusaega lausa ühe korrani kuus.

„Põhjust ei öeldud. Meist tahetakse lihtsalt lahti saada,“ usub Leili.

Ta lisab, et talle anti aprilli algul teada, et Aliisa saab osakonnas elada veel vaid kuus kuud ja siis tuleb tal lahkuda. Õnneks seda aega pikendati.

„Öeldi, et tüdrukule otsitakse uut kohta. Räägiti Lihulast. Aga sinna on ju edasi-tagasi 400 kilomeetrit. Oleme Valga kodanikud ja ma pole sellega nõus,“ ütleb Leili.

Põlves vigastusest veri

Leili sõnab, et põlvevigastuse puhul hakati rääkima, et Aliisa võis kukkuda. „Kui ta ajas end ka toe najal püsti, siis nõnda pole võimalik kukkuda. Pigem võinuks tütre paistes nina ja huult kukkumisega põhjendada,“ leiab ta.

Tütre vasaku põlve vigastus oli nõnda tõsine, et see oli kaua aega paistes ja tekitas palavikkugi.

PÕLVETRAUMA: Aliisa paistes põlvest tuli verd süstlaga välja võtta (Erakogu)

„Ka EMO arst ütles, et põlv on tugeva löögi saanud. Arvan, et keegi astus või hüppas sellele peale. Kusjuures ma palusin, et last ei pandaks maha istuma. Nüüd annan kohtusse viimase kõrvavigastuse, sest advokaat ütles, et põlve suhtes on natukene hiljaks jäädud,“ nendib Leili. Kuna pärast kõikide kohtuinstantside läbimist ja kriminaalasja lõpetamist sai Aliisa veel kaks vigastust, palkas ema taas advokaadi ning tahab lähiajal uuesti kohtusse selgust saama minna. „Viies trauma oli jälle kõrvatrauma. Ja vigastada sai lausa kõrvakõhr, millele tehti kaks õmblust. Sellist sisselõike moodi haava juba küünega ei tõmba,“ arvab ta.

Leili tõdeb, et ligemale 30 kodus elatud aasta jooksul ei peksnud Aliisa pead vastu seina ega vigastanud kõrvu. Samuti ei taha ta uskuda, et vigastused tekitas samuti sügava puudega kaaspatsient, kes pole Leili teada vägivaldne. Ta tahab, et seekord teeksid ekspertiisi sõltumatud eksperdid.

„Eks arusaamatuks jäi nii mõnigi asi. Näiteks see, et ringkonnakohtu viimases kohtumääruses on teisel leheküljel kirjas, et arvesse on võetud ka kannatanu ütlusi. Mu laps ju ei räägi,“ imestab Leili.

Tema eesmärk pole haigla hooldusosakonna sulgemine, vaid selguse saamine ja sarnaste juhtumite ärahoidmine. Leili teada on osakonnas probleem sellegagi, et osal töötajatel pole vastavat haridust.

Võis end ise vigastada

Valga haigla hoolekandeosakonna juhataja Monika Horni selgitusel võib sügava liitpuudega Retti sündroomi põdev isik ennast kontrollimatult vigastada, sest tema liigutused on sageli tahtmatud. „Osakonnas jälgitakse kogu aeg klientide ümbrust ja ohutust. Kuid puuduliku motoorikaga isik võib vigastada end ise, tehes kontrollimatuid liigutusi. Eri aegadel ette tulnud pindmistel nahavigastustel on üks ja sama käekiri ja need on dokumenteeritud. Põlvevigastust pole tuvastanud kaks tervishoiuasutust, see on kirjas tema epikriisides,“ kinnitab ta. Horni sõnul reguleerib kõnealuse kliendi kohtumisi eestkostjaga sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. „Eestkostjal on ette nähtud kohtumine igal kuul sotsiaalkindlustusameti määratud aegadel,“ selgitab ta.

Horni kinnitusel on osakonna töötajad saanud vastava väljaõppe, omavad kutsetunnistust ja nende tegevust hinnatakse iga kahe aasta tagant. „Aliisa ei ole klient, keda peaks teistest isoleerima, sest sellega me piiraks tema suhtlust ja arengut. Osakonna kliendid pole vägivaldsed ja ka turvakaamera ülesseadmine ei ole mõeldav, sest tegemist on klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitsega,“ tõdeb ta.

Horn kinnitab, et kolme aasta jooksul, mis Aliisa on olnud osakonna töötajate hoole all, on ta märgatavalt edasi arenenud. Ta tunnistab, et on äärmiselt kahetsusväärne, et eestkostja pole osakonna tööga rahul.

„Oleme omalt poolt juba 2016. aastal teinud ettepaneku lepingu ühepoolselt lõpetada, kuid seni on sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja kogu aeg pikendatud. Sellega on kliendile vastu tuldud, sest eestkostja ei soovi teda koju viia, väites, et on teenusega rahul. Valga haigla kui teenuse pakkuja ei korralda kliendi liikumist teise hoolekandeasutusse. See käib sotsiaalkindlustusameti ja eestkostja koostöös ja kokkuleppel. Järjekordne kohtumine hoolealuse eeskostjaga on kokku lepitud tulevaks nädalaks,“ ütleb Horn.

Sotsiaalkindlustusametist öeldi, et nad on teadlikud Valga haiglas juhtunust ja et viimase juhtumi suhtes on algatatud uurimine. Ameti erihoolekande valdkonna juht Helen Tähtvere ütleb, et teenuseosutaja peab turvalisuse tagamiseks jälgima, et teenust vajavad inimesed ei seaks kedagi ohtu. Ta lisab, et Valga haiglas on erihoolekandeteenuse pakkumiseks tööl rohkem inimesi, kui seaduses ette nähtud.

TÖÖTAJAID JAGUB: Valga haiglas on erihooldeteenuste osutamiseks tööl rohkem inimesi, kui on seaduses ette nähtud (Aldo Luud)

Tugevad kallistused