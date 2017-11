Roheliste kaasamisega pealinna valitsemisse läkski ettearvatult. Kõik tegelevad nüüd roheliste juhi personaalküsimusega. Lisaks on õnnestunud opositsioon volikogus omavahel juba avaistungil kisklema ajada. Nii saab Keskerakond kogu selle tähelepanu varjus rahulikult omi asju ajada. Savisaart nende ridades enam küll pole (kuigi ametlikult parteinimekirjas ju on), kuid savisaarelik aja avalikule arvamusele sülitav manipuleerimisoskus on täitsa olemas.

Aga uue rohelise abilinnapea taust on reljeefne, ja seda mitte ainult kanepi propageerimise tõttu. Tema senine elu võimaldas juba meedias üllitada pealkirja, et abilinnapeaks saab keskharidusega isik, kes pole päevagi tööl käinud. Viimase omadusega liigituks ta tüüpiliste poliitbroilerite hulka, kuid on neist tõenõoliselt siiski rohkem tegeliku eluga tuttav. Küll võib ta saada eeskujuks neile, kes õppimiseks motivatsiooni ei näe – milleks tuupida, kui karjääri saab teha selletagi.

Et esimestes intervjuudes pressiti talt välja ka lubadus hakata jalgrattaga tööl käima, siis pole talle vaja maksta ka autokompensatsiooni. Hoiame raha kokku ja ka õhk linnas puhtam. Linnavalitsuse autoparkla aga teeme kogukonnaaiaks, kus juurvilja ja maitserohelist kasvatada.