Sulle tundub, et tead, kuidas maailma muuta, tunned endal selleks ka piisavalt jõudu olevat. See tunne on suures osas petlik, mõtlematu tegutsemine sulle head ei too.

Vaimne tegevus on kuidagi tüütu ja väsitav, meeled on hajevil ja raske on süveneda. Palju paremini istub igasugune füüsiline tegevus, eriti aktiivne puhkus värskes õhus.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Märkad enda ümber esmajoones positiivset. Tõsi, silmanurgast näed siiski ka seda, mis pole nii hästi, aga püüad sellest mööda vaadata. Ära ignoreeri probleeme, lahenda need!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ei maksa ennast upitada, proovida jätta endast muljet kui ütlemata heal majanduslikul järjel inimesest, sest siis võib keegi üritada sinuga suhet arendada pelgalt rahalistel eesmärkidel.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Armastus on elus kõige tähtsam, muud teemad on tagaplaanil. Oled vägagi tundlik ja hingeline, positiivsel juhul võid nüüd tunda end kui seitsmendas taevas.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul on küllaga energiat ja tegutsemistahet. Oled tubli organisaator, suudad ennast jõuliselt maksma panna ja suunata ka teiste tegevust just nii, nagu sinu arvates kõige parem on.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Armsama soovid ja tahtmised on sulle nüüd tähtsamadki kui su enda vajadused. Oled valmis endast palju andma vaid selleks, et teine ennast hästi ja õnnelikuna tunneks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tunned end nii kindlalt, et võib tekkida soov oma seisundit ära kasutada selleks, et inimestele, kes on sulle kunagi midagi ebameeldivat teinud, täiega kätte maksta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Pead reeglitest kinni pidama. Isegi esmapilgul süütuna tunduvast piiride ületamisest võib välja kasvada suuremat sorti pahandus, ükski üleastumine ei jää karistamata.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kõik sõltub sellest, kuivõrd realistlikult suudad oma võimeid hinnata ja kui targasti sa olemasolevad võimalused ära kasutad. On lootust suureks eduks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Olukord, milles praegu viibid, on mingis mõttes väga tuttav. Võimalik, et tol ajal ei käitunud sa kõige õigemini, nüüd annab saatus sulle võimaluse oma kunagised vead parandada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oma tegelikke tundeid ei julge sa millegipärast välja näidata. Proovi endale teadvustada, kas sellel on ka mingi mõistlik põhjus või oled lihtsalt sisemiselt veidike ebakindel?

Sünnipäevalapsele