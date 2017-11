Kipud kiiresti kannatust kaotama. Arutelud kisuvad pahatihti vaidlusteks, sul on vajadus oma sõna maksma panna. Liikluskeerises pead end ettevaatlikkusele manitsema.

Tegele süvenemist nõudvate teemadega. Tasub oma praegust olukorda analüüsida, et aru saada, mis sind rahulolematuks teeb ning seejärel vastavas valdkonnas muudatusi ette võtta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tulemas võib olla ootamatusi. Võid tunda, et keegi on sinu suhtes liiga pealetükkiv, su vabadust piirav. Hoidu tugevate hetkeemotsioonide ajel oluliste inimestega tülli pööramast.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on igast asjast oma arvamus ja seda tasub ka välja öelda – võimalik, et su aktiivsus aitab üht-teist paremaks muuta nii su enda kui ka kolleegide jaoks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tunned, et oled milleski olulisest kõrvale jäänud, osa olulist infot on sinust mööda läinud. Pingutad selle nimel, et taas tähelepanu keskmesse tõusta ja ohjasid enda kätte haarata.

Neitsi

23. august – 22. september

On asju, millega sa rahul ei ole, astud nüüd julgeid samme selleks, et olukorda parandada. Suhete klaarimisel ole ettevaatlik, võid kergesti üle reageerida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kipud riskeerima. Peaksid siiski varuma kannatust ja ettevaatlikum olema – kipud oma võimeid ebarealistlikult hindama. Võimalik, et oluline info ei jõua õigel ajal sinuni.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tahtmine suuri muudatusi ette võtta. Ometi peaksid endale sisendama, et pead sellega natuke ootama. Kõik ei sõltu sinust, sa ei tea veel, millised su tegelikud võimalused on.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on mõttejõudu, tegutsemistahet ja läbilöögivõimet, teisalt aga puudub võime olukorda rahulikult analüüsida. Liigse õhinaga tegutsemisega kaasneb oht tõsiseid vigu teha.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Selleks, et tähtsaid otsuseid teha, vajad rohkem infot, vajad häid nõuandeid. Need ei pruugi tulla su lähiringkonnast – hoia silmad ja kõrvad lahti.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Otsid võimalusi karjääriredelil ülespoole liikumiseks. Võib tunduda, et uksed on sinu ees valla, kuid liig tõtakalt ja enesekindlalt edasi liikudes on oht libastuda ja valusasti kukkuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Rutiini ei talu sa kohe kuidagi, otsid vaheldust ja põnevust. Kui pea ees seiklustesse tormad, võib sõit pööraseks kujuneda ja viia kohta, kuhu sa pole ilmaski tahtnud sattuda.

Sünnipäevalapsele