Ei ole mõtet iseendale valetada – kui oma tegelikke tundeid endale ausalt tunnistad, on elu palju ilusam ja värvikirevam. Oled palju tööd teinud ja vaeva näinud, võta nüüd vabamalt.

Rahu ja stabiilsust pole loota, see-eest aga tuleb põnevaid üllatusi, eeskätt suhtlemise ja suhete vallas. Niisiis – võta vastu, mis elul sulle pakkuda on!

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Palju sõltub sellest, mida oled minevikus väärtustanud ja mismoodi käitunud. Kui oled olnud aus ja abivalmis, toetanud neid, kes on hädas olles sinule lootnud, on sul nüüd tugi olemas.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui eksivad need, kelle võimuses on tähtsaid otsuseid teha, võid paraku sinagi löögi alla sattuda. Ole professionaalne, hoia lahus töö ja isiklikud emotsioonid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võta end kokku, tee ära need tööd, millega oled lubanud täna ühele poole saada! Sulle võib küll tunduda, et oled oma võimeid üle hinnanud, aga siiski – kui püüad, on kõik võimalik.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui hästi planeerid, jõuad nüüd väga palju ära teha, kogeda nii tööalaste eesmärkideni jõudmist, mõnusaid hetki lähedastega kui ka hingesugulust sõpradega.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tasakaalukus ja järjekindlus on need omadused, mille väärtustamisele sind manitsetakse. Ära tee midagi uisapäisa, liigu pisitasa ja süsteemselt ning õnn on sinuga.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ära takerdu vanadesse, oma aja ära elanud emotsioonidesse. Suurim segaja on hirm. Ent väga lihtsalt võid nüüd võita selle, mille kaotamise ees sa enam hirmu ei tunne.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ürita olla hästi täpne, pane olulised kohtumised kirja ning kui pead kuhugi kellaajaliselt jõudma, varu minekuks tavapärasest rohkem aega. Eksimist tuleb vältida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui sa suudad leida võimalusi läbirääkimisteks ja kompromissideks, kulgeb kõik kenasti ja rahumeelselt. Kui aga kasutad survemeetodeid, tekib vastuseis, mis võib osutuda tugevaks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sinu olukorra muudab keeruliseks asjaolu, et pinged kipuvad tekkima just neis valdkondades, millest sa eriti kellegagi rääkida ei taha. Kõige parem oleks, kui leiaksid usaldusisiku.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Pead leidma sisemise tasakaalu, andma endale aru, milleks sa võimeline oled, mis aga üle jõu käib. Ära püüagi superkangelast mängida ja kõigega hakkama saada.

Sünnipäevalapsele