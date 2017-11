Meie praeguse teatrimaailma üks suurimaid spordimehi Raivo E. Tamm käis spordipisikuga nakatamas ka Tudulinna asenduskodu lapsi. Üheskoos peeti maha üks tore spordipäev.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar ütles, et asenduskodulapse elu paremaks mõistmiseks otsustati teha üheskoos IRONMAN korraldusmeeskonnaga külaskäik Tudulinna asenduskodusse. Üks külastuse eesmärkidest oli, et ka IRONMAN triatloni korraldajad saaksid parema ülevaate sellest, miks Lastefond heategevusjooksuga just asenduskodulastele annetusi kogub. “Et see kõik aga lõbus oleks, siis otsustasime korraldada külaskäigu teises võtmes ehk ühise spordipäevana,” rääkis Saar.

Karis Mugamäe, Tudulinna asenduskodu juhataja ütles, et Lastefondi abil on nad saanud palgata spetsialisti lastele psühholoogilise toe pakkumiseks ning neil on hea meel, et Lastefond ja IRONMAN võistluste korraldajad jätkavad koostööd lähiaastateks.