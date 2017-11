Näosaade jätkab juba täna imeliste esitustega! Esimese näosaate võitis noortedirigent Valter Soosalu, teise näitlejanna Marta Laan, kolmanda Hele Kõrve ning neljanda ja viienda saate Daniel Levi Viinalass, kuid kes võidab kuuenda saate?

Ela tänasele saatele kaasa koos meiega! Avalda arvamust kommentaarides ning parimad kommentaarid lisame ka blogisse!

Tänases saates näeme järgmiseid etteasteid:

Daniel Levi Viinalass – Calum Scott "Dancing On My Own"

Marta Laan – Florence Foster Jenkins "Queen of the Night"

Andres Dvinjaninov – LMFAO "Party Rock Anthem"

Hele Kõrve – Koit Toome "Nädalalõpp"

Bert Pringi – The Tuberkuloited "Lilleke rohus"

Valter Soosalu – Peeter Volkonski "Mina olen juba suur"

Elina Born – Nina Hagen "New York, New York"

Hanna Martinson – Demi Lovato “Skyscraper”