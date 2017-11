Olukord peaks nüüd veidike rahulikum olema,. Pead siiski silmas pidama, et kasutaksid oma jõuvarusid mõistlikult ega võtaks ette rohkem, kui reaalselt ära teha suudad.

Aeg on soodne loominguliseks tegevuseks ning suhete loomiseks vastassooga. Lihtne on trehvata just niisuguseid tüüpe, kes sulle meeldivad ja sobivad. Ära konuta kodus.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Lähened probleemidele süsteemselt ja mõistuspäraselt, seetõttu saad nende lahendamisegagi päris kenasti hakkama. Sul on keeruline lõõgastuda – mingid tööga seotud mõtted segavad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tahaksid midagi huvitavat, sisemine rahutus paneb sind uusi väljakutseid otsima. Võimalik, et avastad enda jaoks mingi uue hobi või leiad endale uusi sõpru.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sa tead päris hästi, kuhu välja jõuda tahad ning suudad realistlikult hinnata edasiliikumisvõimalusi. Jõudu on palju, sul pole kuigi raske oma tahtmist läbi suruda.

Neitsi

23. august – 22. september

Eesmärgid, mis sa endale sead, on just paraja raskusega – asjale süsteemselt lähenedes ja tasapisi liikudes jõuad nendeni just nii kiiresti, kui plaanid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalikud on uued kohtumised meeldivate vastassoolistega. Sul on ühtaegu nii veetlust, taipu kui julgust selleks, et suhteid sulle sobivas suunas arendada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Takistused kaovad, näed nutikaid võimalusi, kuidas neid oma jõu ja mõistuse abil edukalt kõrvaldada. Mis varem nässu läinud, tasub uuesti käsile võtta – seekord läheb paremini.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tunned rahulolematust. Võimalik, et sa pole sugugi nõus otsustega, mida võtavad vastu kõrgemalseisvad isikud. Võid ehk tunda sisemist soovi mässu tõsta.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Energiat on nüüd rohkem, tegevusvabadus laieneb. Tõsi, niisama lihtsalt sul nüüd ka tegutseda ei lasta. Vastuseisu on üksjagu, aga suudad oma ideid mõjuvalt kaitsta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled kaasinimeste suhtes mõistev, kuulad kaastundlikult nende muresid, oskad lohutada ja julgustada. On mõningane oht, et keegi võib su heatahtlikkust kuidagi ära kasutada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Elu on ettearvamatu, täis üllatusi ja muudatusi. Sa ei tohi ootamatuid sündmusi karta – võta parem elu kui seiklust, oota põnevusega, millise kingituse uus päev sulle toob.

Sünnipäevalapsele