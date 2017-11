Vanglates enam suitsetada ei saa - aga kuidas on superministeeriumi uues hoones korraldatud suitsetamine? Mitu suitsetamisruumi on rajatud või on suitsetamisvõimalused hoovis nagu Gonsiori tänava hoones, kus suitsetamisputka ehitus läks maksma umbes 6000 eurot? Või käivad ametnikud välisuste kõrval suitsetamas?

Mariaana Sõnajalg, RKAS turundusjuht: Suur-Ameerika hoones ei ole ühtegi suitsetamiseks mõeldud ruumi ning peauste ees ei suitsetata. Samuti puuduvad hoone lähiümbruses eraldi suitsetamiseks mõeldud varjualused. Suitsetatakse majandushoovis, mis jääb hoone taha ja on aiaga piiratud. Suitsetatakse lageda taeva all. Spetsiaalset varjualust või alla selleks otstarbeks loodud ei ole.