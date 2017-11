Milline on Eesti kui ELi eesistuja roll Kataloonia kriisile lahenduse leidmisel?

Urmas Seaver, valitsuskommunikatsiooni direktor: Ma tahaks selguse huvides üle rõhutada seda, et mis ikkagi on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi peamised ülesanded. Eesistumisperioodi jooksul korraldab ja juhatab eesistujariik Euroopa Liidu Nõukogu kõigi tasandite istungeid, koosolekuid ja töörühmade tööd. Eesistujariigi ülesandeks on aidata kaasa nõukogu seisukohtade kujundamisele, võttes arvesse kõigi liikmesriikide huve, ent jäädes ise seejuures neutraalseks. Liikmesriikide vahel saavutatud kokkuleppeid tuleb eesistujal esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga.