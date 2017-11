On keeruline kõiksugu ahvatlustele vastu seista. Õhtupoole võib sind ees oodata taaskohtumine inimesega, kes on sinu jaoks sügaval südame põhjas ülimalt oluline.

Keegi, kes ehk esmapilgul ei paistnudki sinu tüüp olevat, osutub põnevaks, salapäraseks isikuks. Avastad üllatavalt sageli, et mõtled talle. Otsi võimalusi, et temaga kontakti saada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui viibid rahulikus ja sõbralikus õhkkonnas, kulgeb kõik kenasti. Tekib aga kasvõi väike probleem, lööb see sind rööpast välja – võtad kõike kuidagi liiga tõsiselt ja isiklikult.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suhtlemine ei pruugi kuigivõrd kergelt laabuda. Su on raske ennast avada, inimesed tunduvad pigem ebausaldusväärsed, kipud nii häid kui ka halbu emotsioone enda sisse jätma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Näed reaalsust läbi kõverpeegli. Fantaasia on elav, nii suudad asjadele juurde mõelda ekslikke tähendusi. Näed kaasinimesi sellistena, nagu neid näha tahad.

Neitsi

23. august – 22. september

Suudad nii oma mõtteid-tundeid kui enda ümber toimuvat kaine mõistusega analüüsida. Sul on kerge loobuda sellest, mis kasu ei too ja keskenduda sellele, mis tõesti vajalik.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

On võimalusi arendada armusuhteid, samas laabub suurepäraselt ka ametialane koostöö teisest soost kolleegidega. Päev on soodne loominguliseks tegevuseks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kõik on ju hästi – sinu positsioonid on head ja sa märkad edasiminekuvõimalusi. Oht lüüa saada on alati olemas, kuid praegu on võit käega katsuda. Keskendu sellele.

Ambur

22. november – 21. detsember

Praegune olukord sind ei rahulda. Selleks, et asju endale sobivas suunas liikuma panna, peab sul olema mõistlik plaan, palju jõudu ja usaldusväärseid toetajaid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Näed küll huvitavaid võimalusi, samas kerkivad esile piiravad asjaolud. Keegi kaaslastest innustab sind tegutsema, keegi jällegi üritab kõigest väest takistada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Valikut teha on väga raske. Keeruline on asjaolusid kaine mõistusega hinnata, kipud lähtuma pigem emotsioonidest, need aga viivad su nüüd küll suure tõenäosusega eksiteele.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suurelt unistamine peaks küll olema edasiviiv jõud, kuid kui kipud lausa ilmvõimatut ihalema, viib see paratamatult mitte positiivsete tulemuste, vaid hoopis masenduseni.

Sünnipäevalapsele