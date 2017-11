Ema, kes oli võidelnud 13 aastat oma sõltuvusega tunnistas, et tihti valis ta poja asemel mõnuaine.

31aastane Araminta räägib aasta pärast narkootikumidest vabanemist avameelselt oma sõltuvusest. Ta tundis tihti, et ta poeg on talle tüliks, sest ei saanud tema juuresolekul narkootikume tarvitada.

Britt Araminta Jonsson on käinud läbi tõelisest põrgust. 13 aastat raskes narkootikumide sõltuvuses elanud ema mõistis ühel hetkel, et peab valima uue doosi või oma poja vahel.

Ta raiskas sadu, kui mitte tuhandeid naelu, et oma vajadusi rahuldada, vahendab Mirror.

Araminta otsustas end avada avalikkusele ning selgitada kuidas ta ei suutnud lõpetada, tundis end võimetuna ja muutus manipuleerivaks.

Ta alustas juba teismelisena kokaiinist. Tema sõltuvus kasvas veel enam, kui ta hakkas tarvitama crack'i (kräkk on kokaiini kangem variant) oma tollase kaaslasega, kelle ta leidis võõrutusravilt.

Tema poeg elas paariga koos, kuni nad hakkasid suitsetama uimasteid kodus ning suhe muutus vägivaldseks.

Ta ütles, et ta poeg Rory vaatas õudusega, kuidas ema tollaselt kaaslaselt peksa sai, kui nad uimastite pärast tülli läksid. Naine sai olukorra tõsidusest aru alles pärast seda vahejuhtumit.

Abergavennyst pärit Araminta varjas üldiselt poja eest kõike, et teda kaitsta toimuva eest. Kahjuks nägi siiski poiss pealt, kuidas tema ema peksti ning nuttis ja karjus, et see lõppeks.

Peale seda intsidenti helistas naine oma vanematele ning kaaslane läks uuesti võõrutusravile.

Paar suutis raisata nelja kuu jooksul 70 000 naela (78 719€) crack'ile.