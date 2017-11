“Mis emotsioonid võivad olla, see on mu elutöö, 15 aastat. Eks see oli kuklas oli kogu aeg, sest kommertstegevusena ei saanud seda võtta, et oleks selle formaadiga raha saanud teha. Sky oleks võinud ka viis-kümme aastat tagasi selle sageduse ära võtta. Mingis mõttes peab ütlema neile aitäh, et nad lasid meil nii kaua olla,” räägib Radio Mania juht Margus Pilt paari nädala tagusest päevast, kui raadiojaamu haldav Sky Meedia talle kurva uudise teatas, et 6. novembrist alustab 15 aastat tegutsenud rokiraadio Mania sagedusel uus kanal. Novembrikuu esimesel päeval teatati Radio Mania Facebooki lehel, et käes on ühe ajastu lõpp ning 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt. Põhjuseks oli see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta. “Me olime laenusageduse peal, see polnudki meie sagedus, see oli Sky grupi sagedus ja nad võtsid selle tagasi, et hakata seal ise raadiojaama tegema. Põhjuseid, miks me lõpetame, oli muidugi mitmeid, põhilised põhjused olid muidugi finantsilised. 15 aasta jooksul me ei suutnud seda finantsilist poolt nii hästi ajada, nagu oleks vaja olnud, eks me jäime aastate jooksul ühtkomateist võlgu ka, just Sky’le. Ilmselt on neil endil ka mingisugune muudatus, mispärast nad otsustasid raadiojaama tegema hakata ja selle sageduse võtta,” selgitab olukorda Pilt.

Kuulates teisi raadiokanaleid, mängivad neist enamus ikkagi valdavalt samasugust muusikat, välismaist poppi ja muud elektroonilist muusikat, mida igal nädalavahetusel noored klubis kõrvulukustavalt kuulavad. Seega jääb mulje, et rokki, seda nii leebemas kui raskemas vormis, keegi justkui enam ei kuulagi.

Pildi sõnul on tegelikult rokiaustajaid eestlaste seas küll ja veel, kuid lihtsalt see ei kajastu raadiojaamade statistikas. “Ma näitaks näpuga kogu sellele uuringusüsteemi peale, sest see ei näita tõeliseid numbreid, see on täielik absurd, mis sealt aetakse. See kuulamispäevikute täitmise süsteem, mida Emor kasutab, on ajast ja arust ja kõige mõttetum asi üldse. See võis 50ndatel ja 60ndatel toimida, aga mitte tänapäeval,” sõnab Pilt ärritunult. “Kui numbrid ei ole piisavalt suured, siis põhimõtteliselt sa jääd reklaamirahadest ilma ja ongi kõik, see on puhas matemaatika. Raadio kuulamist ei saagi praktiliselt mitte millegagi selgeks teha, me oleme ennesõjaaegsesse järku jäänud sellega. Eestlastel on rokk südames, kuid seda ei saa tõestada nende uuringute järgi, mis meil tehakse paraku.” Muidugi peitub Pildi sõnul asi ka selles, et enamus siiski kuulab just neid popiraadioid ning kuna neid on palju, saavad kõik neist jaamadest ka piisavalt palju kuulamisi ja see kajastub ka statistikas, nii huvituvad ka reklaamiostjad just nendest jaamadest. “Väga kahju muidugi. Oli paremaid ja halvemaid aegu, sai väga väga ilusti hakkama, vahel jooksis rappa. Selle jaama üleval hoidmine oli vahel paras agoonia ka muidugi. See jaam on kahe mehe elutöö. Oleks muusikatoimetaja (Toomas Ross - toim.) ära läinud, ei oleks ma üksinda edasi läinud,” tunnistab Pilt. “Me olime ikkagi üks vanakoolikatest ikkagi. Uut muusikat tuli muidugi meil ka kogu aeg peale, eesti muusika koha pealt eriti, me olime Eesti rokkmuusikute ainus väljund tegelikult. Paraku, peale piiratud koguse ERRis, oli see ainuke koht neil üldse,” sõnab mees kurbusega. Uue rokiraadio kohta, mis nüüd Radio Mania tuttaval sagedusel tööle hakkab, ei oska Pilt midagi öelda. Talle pakuti küll uues raadiojaamas koostöö tegemise võimalust, kuid sellest ta keeldus. Samuti ei kolinud uude kanalisse üle ükski teine Radio Mania seltskonnast. “Seal on teised tegijad ja kogu raadio tegemine on ikkagi teise käes. Kui ma seal midagi teen, siis ma võin teha kaastöö vormis, mitte töötajana otseselt,” ütleb Pilt. Mis temast endast edasi saab, mees veel täpselt ei teagi. “Kuna see tuli suhteliselt järsku, siis ei ole jõudnud mingeid plaane teha. See tuli üllatavalt kiiresti,” tunnistab ta. “Olen avatud pakkumistele, aga ei tea. Ega väga palju võimalusi rokiga edasi tegeleda ei ole. Võib-olla ERRi poole peal, sest ega mujal ju ei saagi.” Rokiaustajast ajakirjanik Andres Raid: Rock FMist üritatakse teha Radio Mania koopia Teleajakirjanik ja rokisõber Andres Raid Radio Mania lõpupeol (Tiina Kõrtsini) 4. novembri õhtul toimus klubis Factory Radio Mania lõpupidu, kuhu oli kogunenud palju rokifänne, muuhulgas ka teleajakirjanik Andres Raid, kes samuti Radio Manias tegev oli. Mees väljendas sügavat pettumust, et Mania sulgetakse, kuid tema sõnul on probleem suurem: Eestis lihtsalt ei olegi enam omanäolisi raadiokanaleid, kes ehtsat Eesti muusikat mängiks. “Küsimus ei ole niivõrd Radio Manias, kuivõrd üldistes tendentsides, mida juhivad väga sageli anonüümseks jäänud tegelased. Vaieldamatult on sellele raadiole koht olemas, täpselt nagu Elmaril, kes propageerib Eesti oma, head või halba, aga oma muusikat, ja Maniaga oli täpselt samamoodi. Nende repertuaar või lugude valik oli oluliselt laiem, kui ükskõik millisel teisel raadiol, mitte küll Klassikaraadiol, aga kõigil nendel põhivoolu raadiotel,” arvab ta. “Väga paljud on ette heitnud Maniale, et ta on negatiivne või selline parastav ja jorisev, näiteks hommikuprogramm. Aga kui ma kuulan teisi raadioid, siis need on sügavalt desorienteerivad, alates keelekasutusest, aga kõige tähtsam on olla halvas mõttes popp ja noortepärane, möliseda mitte millestki. Nende tegelaste puhul ei ole põhiline mida räägitakse, vaid nagu poliitikutegi puhul, tahetakse luua muljet sellest, kui kift ma ise olen. Siis sünnitatakse neid pseudostaare, kes hetke pärast avastavad, et nad on mingid arvamusliidrid, järgmisel hetkel on nad juba kuskil žüriides. See on täiesti käsitlematu minu jaoks, aga no kes olen mina, et seda arvustada,” mõtiskleb Raid. “Radio Mania on vaieldamatult, kasvõi oma musa valiku osas hulga laiem kui ükskõik mis teisel kanalil. Raadiod on korporatsioonides ja nad on kõik ühendatud ja lasevad kõik ühte ja sama jura, erinevatest raadiojaamadest võib samaaegselt ühte sama lugu kuulata. Niiet mul on Maniast väga kahju.” Raidi sõnul on tegelikult Eesti noorte rokkmuusikute seas niivõrd palju talenti, näiteks kasvõi kitarrist Laur Joamets, kes aasta alguses Grammyga pärjati. Kuid tõelist talenti mehe arvates Eestis kardetakse ning seetõttu ei pääse need talendid rambivalgusesse. Raid heidab ette ka seda, et Eestis ei ole enam piisavalt palju neid, kes teeks päris muusikat ja mängiks ise päriselt mingeid pille. “Kasvõi “Eesti laulul”, kus lihtsalt ostetakse dollari eest kümme põhja ja siis salvestatakse sinna midagi peale. Ja siis üksteist kiidetakse, mingid seksuaalhälvikud üksteist kiidavad, kellel kauneim tagumik. Ja see saab juba määravaks,” sõnab ta. “Eestis on liiga palju igasugu konkursse, kus hinnatakse, kas lood on head või halvad, aga andke andeks - millega seda mõõdetakse? Kus on see kriteerium? Peaks olema vaid see, et kas mulle meeldib või ei, skaalat hea või halb ei ole olemas tegelikult, ühele lihtsalt meeldib üks asi, teisele teine,” nendib ta. “Mul on seepärast Radio Maniast kahju, et Andres Oja tegi seal omi asju ja hea oli kuulata! Ladus esitus professionaali poolt, kes on asjaga kursis, esimest kolmest lausest saab aru, et inimene teab. Loll räägib, mida teab, tark teab, mida räägib," sõnab ta. Uue rokikanali kohta, mis nüüd Radio Mania sageduse pealt leitav on, arvab Raid, et sellest üritatakse teha Mania koopia.