Möödunud nädala miinus

Korvpalli Balti liigas sai tiitlikaitsja Prienai Vytautase peatreener Virginijus Šeškus Raplas peetud mängu ajal Eesti kohtuniketrio peale nii vihaseks, et viis kolm minutit enne lõppu Prienai pallurid väljakult minema. Huvitaval kombel oli leedulastel sel hetkel šanss kohtumine võita, sest tabloo näitas 65:65.

Mängu järel valas Šeškus siinsed vilemehed sopaga üle ja kuulutas, et nood on 10 korda kehvemad kui Euroliiga omad. Tasemevahe on, see on selge, aga teisalt peitub tõetera ka Rapla mänedžeri Jaak Karbi väites, et eestlastel on Leedus veelgi raskem kui leedulastel siin.

Tuleva nädala ennustus

25%