Tallinna volikogu endine revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto hindab Mart Luige (IRL) valimist volikogu aseesimeheks ennekõike EKRE-st Monika Helme kaotuseks, kellele seda kohta salaja lootis ja ihaldas Martin Helme.

„Kuigi Reformierakonnast Kristjan Michael püüab jätta mulje, et aseesimehe koht oleks pidanud kuuluma temale, ei tasu unustada, et Keskerakonnal on absoluutne enamus ja just Keskerakond otsustab, kes statisti rolli mõnel ametikohal täidab. Kindlasti pole reform Tallinnas Keskerakonnale hetkel esimene eelistus,“ ütleb Matto. „Loodetavasti suudab Mart Luik IRL-st volikogu aseesimehena säilitada äraostmatud põhimõtted ning vajadusel ka ametikohast sootuks loobuda või tagandatud saada kui surve Keskerakondliku ainuvõimu korruptiivseid tegusid heaks kiita on ametis püsimise ja jätkamise eelduseks.“

Matto leiab, et Roheliste esinaist Züleyxa Izmailovat on ebõiglaselt asutud ründama tema „vaid“ keskhariduse tõttu. „Demokraatlikus ühiskonnas ei tohi kehtida poliitikas osalemiseks hariduslikku tsensust. Izmailova isiklik suurim puudus on reaalse juhtimiskogemuse puudulikkus ning erakondlikult poliitilise esindatuse puudumine volikogus,“ sõnab Matto.

Hanno Matto ütleb, et kuigi neljapäeval toimunud hääletused volikogus võisid näidata Keskfraktsiooni ühtsena, on selge, et eesseisev eelarvemenetlus saab olema lakmuspaberiks, kuidas kedagi motiveeritakse ühtsena jätkama. „Vastuolud ja vastumeelsus fraktsioonis pole kadunud. Nelja -aastases perioodis ei saa välistada Keskfraktsiooni killustumist või ka lagunemist.“