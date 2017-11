Eile toimus klubis Factory 15 aastat tegutsenud Radio Mania lõpupidu. Lõpupunkt pandi vägeva kontsertkavaga ning üles astusid Eesti omad tegijad nagu Ziggy Wild, Directors, Herald, Köömes, Coverage, Riser, Solidaarsus, Sounds of September, kes isegi Mania abil tuule tiibadesse said.

Täna, 5. novembril on Radio Mania viimane eetripäev ning homsest alustab tuttaval sagedusel 88,8 uus raadiokanal Rock FM.

Radio Mania teatas 1.novembril Facebookis, et lõpetab tegevuse selle nädala pühapäeval. "Ühe ajastu lõpp. Üle 15 aasta saime pakkuda ainsa raadiona Eestis rokihuvilistele muusikalist meelelahutust. Kahjuks ei ole aga Eestis piisavalt rock-muusika huvilisi, et see tegevus ka majanduslikult oleks end ära tasunud. Sagedus 88,8 on algusest peale tegelikult kuulunud Sky grupile ja meie saime neilt omal ajal võimaluse seda sagedust kasutada ja nüüd läheb see tagasi Sky grupi enda kasutusse, kes käivitab esmaspäeval sellel sagedusel uue raadiojaama."