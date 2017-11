Nädalavahetusel külastas president Kersti Kaljulaid mardipäeva raames Eesti Vabaõhumuuseumi, kus ta muuhulgas andis oma panuse ka Eesti Vabariigi 100. juubeliks valmivasse ajaloolise kaltsuvaiba kudumisse.

„Kangasteljed on mulle väga tuttavad. See siin on ilus mõte. Nii nagu me teame, Eesti rahvamuuseum on vahel väljas laulupeol ja teeb kõikidest inimestest pilte, et need saaksid minna meie ajalukku. Siin saame teha igaüks väikese triibu meie sajanda juubeli vaipadesse. See mõte on imehea,“ leiab Kaljulaid.

Kaljulaidi rõõmustab, et tuhanded inimesed on vaiba kudumisega kaasa läinud ning leidnud aja, et anda oma panus traditsioonide hoidmisel.