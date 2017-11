„Mitte keegi, mitte ükski diktaator, mitte ükski režiim, mitte üks rahvus ... ei peaks alahindama Ameerika otsustavust,“ sõnas Trumo Yokota õhujõudude baasis sõduritele. „Aeg-ajalt on nad seda teinud, kuid see pole olnud neile meeldiv.“

Air Force One'iga Aasia poole sõites ütles president lennukis ajakirjanikele, et loodab visiidi käigus ka Venemaa president Vladimir Putingia kohtuda. Kus ja kas kokkulepe on juba sõlmitud, Trump ei öelnud.

„See on ootuspärane, et me kohtume. Tahame, et Putin aitaks Põhja-Korea asjus,“ ütles ta reporteritele.