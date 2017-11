Kodumaised kuulsused proovivad üha enam kätt moeloomingus, et eestlastele oma maitse järgi disaini pakkuda. Hiljutised nimed, kes on Tallinn Dollsiga kampa on löönud, on uudistereporter Keili Sükijainen ja lauljanna Lenna Kuurmaa, moeloojad Kirill Safonov ja Karolin Kuusik. 30. oktoobril tuli aga oma koostöökollektsiooniga ‘’Touch of Royal’’välja lauljatar Tanja Mihhailova-Saar. Nagu nimigi vihjab, on ühine looming diivalik, aristrokraatlik ja mõeldud aastalõpu glamuurseteks pidustusteks. „Koostöö oli tihe, saime Mari Martiniga (Tallinn Dollsi moemaja juht) kokku ja rääkisin, mida ma tahaksin praegu selga panna või mida endale soetada – mis värvid ja kangad,“ räägib Tanja. Mitmel kohtumisel pandi paika, et kollektsioonis on esindatud varrukate kolmveerandpikkus, pikemad seelikud ja naiselik stiil, mis sobib igale vanusele. „Mulle meeldivad ja sobivad paljastatud õlad. Mõtlesime, et arvestame seda, aga kuna tegemist on aastalõpuga, kui on natukene jahedam, kasutasime läbipaistvat kangast, mis jätab paljaste õlgade mulje.“

Palju on esindatud musta värvi, sest see on Tanja lemmikvärv. Samuti saab näha rohelist ja sinist, sametit, litreid ja pärleid, et detsembri pidustustele sära anda. Rõivad tegid moemaja õmblejad ja lauljanna üritas nii palju kui võimalik kaasa lüüa.

Milline on Tanja suhe moe ja selle suundadega? „Ma jälgin moodi, aga ei riietu selle järgi. Vahepeal tuleb ja läheb päris palju huvitavaid lahendusi, aga minu kehatüübile sobivad vaid teatud asjad,“ räägib lauljanna, et kannab seda, mis talle meeldib ja milles ta end kõige paremini tunneb. Tanja pole igatahes üks neist, kes peab endale kohe soetama viimast moodi järgivaid rõivaid või aksessuaare. „Mul on klassikaline naiselik stiil ja see on kogu aeg moes.“ Tanja jälgib põgusalt, mida naised mujal maailmas kannavad, jälgib pilte ja guugeldab huvitavaid kleite, mis annavad inspiratsiooni riietumiseks laval ja üritustel. „Mulle meeldivad ilusad riided!“ Lauljanna on tuntud ilusa lopsaka keha poolest, mida pole sugugi kerge riietada, et see ei mõjuks kas liiga seksikalt või ta ei tunduks vormikam kui tegelikult. Millised on Tanja nõuanded naistele, kellel on samasugune keha? „Kuna olen kurvikas, siis ei sobi mulle paraku A-lõikega kleidid. Vahel kannan kottkleite, aga siis, kui need on lühikesed ja saab jalgu näidata,“ selgitab lauljanna, et rõhutatud talje toob kurvid õigesti esile. Kehale teevad komplimendi ka pliiatsseelikud, mis ulatuvad põlveni. Põlve kattev glamuurne pärlitega kaunistatud sametkleit meenutab 1950ndaid. (Mardo Männimägi) Ei pelga ka taaskasutuspoode Nagu on Tanja loodud moekollektsioonistki näha, meeldivad talle kolmveerandpikkusega varrukad ja dekoltee. Kuna kaunid kurvid on olemas, ei pea tema kehatüübiga naine korraga kandma miniseelikut ja avara dekolteega pluusi – piisab ühest neist. Ümber keha hoidev kleit rõhutab kurve õigesti. „Mulle ei meeldi niinimetatud banaanilõikega lohvakad ja kottis püksid. Kui mul on kõrge pihaga püksid, siis need peavad olema kas teksad või viigipüksid.“ Kõige rohkem leidub lauljanna kapis kleite, mida on hea kanda nii laval kui ka üritustel. „Palju on 50ndate hõngu, näiteks põlvedeni või alla põlve ulatuvaid laiu seelikuid ja väga palju litreid, tumedaid ja hõbedasi kangaid.“ Tavaelus riietub Tanja pigem teksadesse, maikasse ja sooja kampsunisse, sest kui laval peab kandma kontsi ja nägema viimase peal välja, on argipäeviti mõnus nautida mugavust. Rõivaid soetab Tanja nii uuena kui ka taaskasutuspoodidest: „Kui asi mulle meeldib ja on eriline, siis pole minu jaoks vahet, kust see on ostetud.“ Kui on mõni kleit, mis on juba paar aastat kapis seisnud, mõne augukese või plekikesega, siis on Tanja lasknud selle õmblejal natukene ümber teha, et seda taas kanda saaks. „Uued riided annavad enesekindlust ja natukene vürtsigi,“ kostab lauljanna muiates.