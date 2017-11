Ameerika modell Chrissy Teigen kinkis ühele Ohio ettekandjale kustumatu mälestuse. Restorani külastades jättis ta teenindajale kuupalga suuruse jootraha.

31-aastane Teigen külastas Daytoni liharestorani 27. oktoobril koos oma tütre ja sõpradega, kirjutab Abc News.

Personali jaoks oli üllatav juba see, et kuulus modell nende restorani külastab. Kuid nad ei teadnud, et suurem üllatus ootab neid veel ees.