Ameerikas Michiganis leiti ühe mehe maalapilt hulk vigastatud ja surnud loomi. Kokku leidsid loomakaitsjad ligikaudu 70 lehma laibad ning mõned surmasuus vaakuvad loomad, kelle elu õnnestus päästa.

61aastast Keith Edwin Huck juuniorit ähvardab kuni nelja-aastane vangistus loomade julma kohtlemise eest. Samuti tuleb tal maksta süüdimõistva otsuse korral trahvi ning katta loomade matmise kulud.

Prokuröri sõnul põhinevad süüdistused väitel, et Huck ei suutnud oma lehmade ja sigade eest piisavalt hoolt kanda.

„Kolm siga ja viis lehma õnnestus päästa ning umbes 70 lehma leiti surnuna,“ ütles prokurör USA Todayle.

Et mees pole veel süüdi mõistetud, ei saa prokurör juhtunust rohkem detaile avaldada. „Süüdistused on hetkel lihtsalt väited ja Huck on seni süütu, kuni pole tõestatud vastupidist,“ sõnas prokurör.