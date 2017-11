Naine on armukesega voodis. Äkki on ukse taga mees.

"Mul pole sind kuhugi peita," hädaldab naine, "jää voodisse ja ole vaikselt teki all. Ehk läheb õnneks."

Teevadki nii. Öö jõuab kätte, mees heidab ka voodisse ja märkab, et teki alt tolkneb välja kuus jalga.

"Kuule, naine," imestab mees, "oleme sinuga kahekesi voodis, aga teki alt paistab miskipärast kuus jalga välja."

"Kuidas kuus? Ei või olla, loe hoolikamalt üle! Jalgu on neli!"

Mees ronib voodist välja:

"Üks, kaks, kolm, neli... Hm, õige küll, ongi neli jalga."