Maailma tugevaimaks veganiks nimetatud Saksa jõutõstja Patrik Baboumian ei söö liha, kala ega mune ja ei joo piima, sest tunneb loomadele kaasa. Ent kuus aastat tagasi tuli tema otsus perekonnale šokina: kardeti, et mehest on saanud terrorist. Jõumees Patrik Baboumian viibis Eestis laupäeval peetud taimetoidumessi tõttu ning selleks, et tähelepanu saada, ei pidanud ta isegi suud lahti tegema. Kehaehituse poolest koomiksikangelast Hulki meenutav atleet äratas tähelepanu ainuüksi oma kohaloluga, meelitades pildi- ja autogrammijärjekorda nii vanemaid kui ka noori. Selgus, et Baboumian ei söö hommikuti putru, kuid ei käi siiski kaerahelvestest kauge kaarega mööda. „Saan paljud kaloreid vedelal kujul, näiteks smuutidest ja kokteilidest,“ selgitas ta ja lisas, et ei tunne tavaliselt hommikuti suurt nälga. Seepärast algab Baboumiani hommik vedela seguga: „Selles on kaerahelbed, šokolaadimaitseline sojapiim ja natuke vegan-proteiinipulbrit – see on minu päeva esimene söök.“

Miks Baboumian loobus lihast ja kalast? „Olin selleks ajaks 12 aastat jõutõstja olnud,“ selgitas ta. „Ühel hetkel mõistsin, et olen kogu oma elu loomadele kaasa tundnud, aga samal ajal neid söönud. Ja siis ma mõistsin, et need kaks asja ei käi üldse kokku. Ehk pidin langetama otsuse. Minu jaoks oli põhiküsimus: kas ma tapaksin kana selleks, et teda süüa?“ kirjeldas jõumees ja lisas, et vastas küsimusele eitavalt. „Ehk ma tundsin, et loomse toidu tarbimine on ebaaus.“

Ent Baboumian astus veel sammukese edasi. „Kuid ma sain teada, et loomad kannatavad ka väljaspool lihatööstust. Näiteks piima- ja munatööstuses ja nii edasi,“ selgitas jõutõstja, et pärast kuue aasta pikkust taimetoitlust loobus ta kõigest loomsest ehk hakkas veganiks. Sõpradele tuli tema otsus aga üllatusena: „Nad läksid endast välja!“ sõnas Baboumian, lastes kõlada oma justkui tõrrepõhjast tuleval tumedal naerul. Ehmunud olid ka jõumehe ema ja kallim. „Kui ma rääkisin sellest oma naisele, siis esiti oli see tema meelest nii ekstreemne, et ta küsis, milline on järgmine samm? Kas sa ostad endale maski ja lased lihakauplused õhku? Ta nägi minus kohe terroristi.“