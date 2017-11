Veidi enne kella kuut õhtul toimus Tallinnas Nõmmel õnnetus, mille käigus sõitis auto vastu valgusfoori posti ja paiskus kokkupõrke järel tagurpidi.

Politsei pressiesindaja sõnul saabus häirekeskusele kella 17.50 ajal teade, et Side tänava ja Vabaduse puiestee nurgal on paiskunud üks sõiduk katusele.

Esialgsetel andmetel sõidukis peale juhi kedagi teist ei viibinud. Politsei sõnul kahtlustatakse, et juht oli joobes, kuid see kinnitatakse haiglas, kuhu sõidukijuht viidi. Kui tõsised on tema vigastused, pole hetkel teada.

Sündmuskohal on liiklus häritud.

