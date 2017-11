"Ma olen lähtunud rahvusringhäälingu "Aktuaalse kaamera" uudistes öeldust paar päeva tagasi. Et need, kel on töötav mobiil-ID, et teie ärge tulge praegu uuendama. Ma ei ole uuendanud oma ID-kaarti veel," lausus Ratas ERRi uudisportaali vahendusel.

"Hommikul ei toiminud süsteemid nii hästi, kui me lootsime. See tõrgete tekkimise signaal jättis ilmselt paljud inimesed koju," lausus Ratas.

Peaminister vabandas kõigi ees, kes on pidanud tunde järjekorras seisma. "Aga asjad on arenenud nii kaugele, et riigi põhikohus on kaitsta inimeste andmeid. Oli ainus võimalus peatada sertifikaadid. Kõik, kes on pidanud ootama lisaminuteid ja lisatunde, palume vabandust selle eest."