Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas 2. novembril Raini Jõksi teiseks ametiajaks Tartu vangla direktori ametikohale. Jõksi teine ametiaeg algab 1. jaanuaril 2018 ning kestab 2022. aasta lõpuni.

„Raini Jõks on oma viie ametiaasta jooksul näidanud oskust läheneda asjadele kindlameelselt, ent alati inimlikult. Ta on silma paistnud hea juhina nii organisatsiooni arengu kui meeskonna juhtimise poole pealt. Tema juhtimise all on valminud ja hästi tööle hakanud Tartu avavangla ning välja arenenud tugev ja uuendusmeelne meeskond,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Raini Jõksi esimene ametiaeg Tartu vangla direktori ametikohal algas 2013. aastal. Enne seda töötas Jõks Tartu vangla direktori asetäitjana ning vangla julgeolekuosakonna juhatajana. Samuti on ta olnud vangistusosakonna peaspetsialist.

Raini Jõks on töötanud vanglaametnikuna ligikaudu 19 aastat.