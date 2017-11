"See algab juba haigla infosüsteemi sisselogimisest. Kus mul on kõikide patsientide andmed. Ma ei saa tellida analüüse, uuringuid jne. Selles mõttes täiesti käteta-jalgadeta," selgitab haigla resident ID-kaardi vajalikkust igapäevases töös.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) fuajeesse on elavasse järjekorda kogunenud kümmekond töötajat, kes soovivad ID-kaardi sertifikaadid uuendada lasta. Aga miks on eluliselt tähtis, et meedik saaks kiirelt oma dokumendi korda?

Õhtulehe andmetel erineb ID-kaarti vajalikkus ka haigla siseveebi ülesehitusest, mis tähendab seda, et lihtsamad protseduurid ja patsientide info on kättesaadav ka paroolide või haigla enda kiipkaardi abiga.

„Inimeste terviseandmete kaitse on meie esmane prioriteet, mistõttu on sertifikaatide sulgemine ainumõeldav,“ ütles reedel tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

„Selleks, et tagada tervishoius e-teenuste toimimine, on väga oluline, et tervishoiutöötajad, kel on turvariskiga ID-kaart, uuendaksid selle ära esimesel võimalusel veel sel nädalalõpul. Tõrkeid võib haiglates lähinädalatel siiski ilmneda, mistõttu palume nii tervishoiutöötajatelt kui patsientidelt mõistvat suhtumist — selle sammuga kaitseme inimeste terviseandmeid.“