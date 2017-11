„Helkuril ilutseb märksõna brightEST, mis kutsub üles helkurit kandma ning olema säravaim teistEST. Ka helkuri jagamisalus on disainitud Eesti brändi disainielemente arvesse võttes.“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on oluline, et Eestit külastavad reisijad saaksid ka pimedal ajal siinsete vaatamisväärsuste ja paikadega turvaliselt tutvuda.

"Seetõttu saavadki sadama ja lennujaama kaudu Tallinnasse saabuvad külalised alustada oma reisi Eestis helkuriga. See on tore üllatus meie külalistele näitamaks, et nende turvalisus läheb meile korda," sõnas Mutso.

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg toonitas, et kuigi eestlaste meelestatus on helkuri vajalikkuse osas ülikõrge, kasutab seda tegelikkuses vaid 67 protsenti täiskasvanutest enda paremini nähtavaks tegemisel.

"Maanteeamet teeb igal aastal tööd, et liiklejad ei unustaks enda pimedal ajal silmapaistvaks tegemist. Tore on näha, et meie ettevõtmise ja südameasjaga on liitunud ka Tallinna Lennujaam ja Tallinna Sadam, jagades helkureid Eestimaa külastajatele," lisas Grünberg.