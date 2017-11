Tõepoolest, järjekord on olematu ja inimesed ootavad rõõmsalt paarkümmend minutit, et ID-kaart korda saada.

"Meil juba tunnike on kõik töökorras, järjekord on umbes kakskümmend inimest," teatab rõõmsalt PPA ametnik, kui astud sisse Tammsaare teenindusse.

Kui alles mõni tund tagasi polnud politsei- ja piirivalveameti teenindustes ID-kaarte võimalik uuendada, siis praeguseks on olukord lahenenud. Tallinnas töötavad nii Lasnamäel asuv PPA teenindus kui ka Tammsaare teenindus.

SMITi valdkonna juht Heidi Kogres ütles, et tõrke avaldumisel alustasid SMITi tehnikud kohe probleemi lahendamist PPA töökohtadel üle Eesti, samal ajal tegeleti ka lahenduse loomisega, mis võimaldaks töökohtadel tekkinud probleemi keskselt kõrvaldada.

Tehniline probleem lahenes regiooniti eri kiirusega, viimasena said tööle asuda Tallinnas Tammsaare teenindusbüroo töötajad kella 12.30 paiku.

Valdkonnajuht vabandas inimeste ees, kes pidid seetõttu büroodes ootama. „Selgitame välja, miks selline olukord tekkis ning teeme juhtunust omad järeldused,“ lausus Kogres.

PPA pressiesindaja Martin Luige ütles Õhtulehele, et kella 13 seisuga on ID-kaarte võimalik uuendada kõigis PPA teenindustes üle Eesti ning tehnilised probleemid on lahendatud.

"Tallinnas Tammsaare ja Pinna tänava teenindustes on järjekorrad hetkel vaid paar minutit. Narvas, Jõhvis ja Tartus on järjekorrad veel veidi pikemad. PPA teenindused on ID-kaardi uuendajate jaoks täna üle Eesti avatud kuni kella 15ni," märgib ta.

Taustainfo:

Seoses otsusega peatada ööl vastu 4. novembrit turvariskiga uuendamata ID-kaartide sertifikaadid, on kõik PPA teenindused üle Eesti avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval kell 10-15. Nädalavahetusel toimub Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindustes vaid ID-kaardi sertifikaatide uuendamine, mobiil-ID aktiveerimine ja dokumentide väljastamine. Palume panna tähele, et muudes küsimustes nädalavahetusel PPA teenindused kliente ei teenida.