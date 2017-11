„Meie tehnikud on esimestel päevadel ülekoormusest tingitud tõrked tänaseks eemaldanud. Monitoorime rakenduse koormust pidevalt ning viimastel päevadel on pea kõik uuendused edukalt läinud,“ ütles Mägi. Reede lõunast kuni pühapäeva hilisõhtuni on ID-kaardi kauguuendamise võimalus avatud eeskätt neile, kelle jaoks on ID-kaart töövahend.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) intsidentide lahendamise osakonna juhi Klaid Mägi sõnul on kauguuendamise rakendus koormusele hästi vastu pidanud ning viimase kahe ööpäeva jooksul on kaardi uuendanud enam kui 35 000 inimest.

„Mul on hea meel, et novembri algusest lisandus veel hulk kolleege, kes olid nõus teenindusi ja infotelefoni aitama ning teevad lisatunde selleks, et inimesi aidata. Infotelefon vastas eile ligi 700 küsimusele, mis olid seotud dokumendi elektroonse kasutamisega,“ lisas Mängel. Sertifikaatide uuendamise ooteaeg oli suurtes teenindustes umbes kaks tundi.

Alates esmaspäevast on kauguuendamine taas avatud ka kõigile teistele, kes ID-kaarti elektrooniliselt kasutavad. Täiendavalt on tunni võrra pikendatud PPA teenindused nädala sees, samuti on teenindused avatud ka laupäeval ning pühapäeval. Teeninduste lahtiolekute ajad on üleval politsei kodulehel https://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/.