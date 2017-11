"Ma ei anna avalikkusele aru ka sellest, kus veedan oma ülejäänud nädalavahetused. See ületab igal juhul avalikkuse tähelepanuvajaduse," ütles Rõivas.

Rõivas ütles usutluses vastuseks küsimusele, kas ta peatus Sonny Aswani villas, et viibis Balil vaid nädalavahetuse ja see ei läinud maksumaksjale sentigi maksma.

Taavi Rõivas ei lükanub ümber väidet, et ööbis skandaalseks kujunenud ja riigikogu aseesimehe koha kaotuseni viinud Aasia visiidi käigus ka Singapuri Eesti aukonsulile kuuluvas villas, öeldes, et ta ei pea perega aja veetmise kohta aru andma.

Ajakirjanik tuletas Rõivasele meelde, millega on Edgar Savisaar praegu kohtu all ehk muude asjade hulgas tõsiasjaga, et ta ööbis Hispaania reisil olles ärimees Alexander Kofkini kulul.