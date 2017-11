Stockholmi metsakalmistu Skogskyrkogården on tähtis ka eestlaste kultuuriloos, sest seal puhkab ligi 2000 eestlast, teiste seas tuntud kultuuri- ja ühiskonnaelutegelased.

Rootsi pealinna metsakalmistu on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud kalmistu Stockholmi lõunaosas, kirjutab Menu.

"See on üks arhitektuuriline mälestusmärk. See loodi tänu sellele, et Stockholmi linn kuulutas välja arhitektuurivõistluse, mille võistsid Gunnar Asplund ja Sigurd Lewerentz aastal 1915," rääkis Stockholmi Rootsi eestlaste arhiivi juhataja Jüri-Karl Seim ETV saates "Prillitoos".