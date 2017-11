Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn kogus Tallinnas valimistel kokku 8594 häält ning ainsana sai volikokku isikumandaadi pälvinud Edgar Savisaar.

"Tehniliselt on nii, et me oleme üks kord pärast valimisi veel kokku saanud ja otsustasime, et teeme 15. detsembri paiku jõulupeo ja vaatame, kui palju siis veel kohal inimesi on - kas on veel huvi kokku saada. Sel esimesel kohtumisel oli inimesi üllatavalt palju - 30 tükki meie 42-sest nimekirjast," sõnas Jüri Mõis rääkis ERRile.

"Me oleme mõelnud, et võib-olla üritada leida mingit mittepoliitilist eesmärki. Mis mulle esimesena meelde tuleb, on "Teeme ära!" talgud või omal ajal Res Publica - see oli ju ka mittepoliitiline rühmitus, mis tükk aega ei kandideerinud valimistel, oli lihtsalt mõtekaaslaste klubi," tõdes ta.

Ta kinnitas varem öeldut, et riigikogu valimistel ta osaleda ei kavatse ning sellist plaani ei ole tema sõnul ka teisel Tegusa Tallinna eestvedajal Urmas Sõõrumaal. Samas ei välistanud Mõis, et ta võib aidata riigikogu valimistel programmi koostada, kui leidub neid, kes sinna minna tahavad, ning nelja aasta pärast teha ise uue katse kohalikel valmistel volikokku pürgida.