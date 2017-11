Laupäeval kaldus Uulu külas Pärnu poole sõitnud buss paremale ja sõitis teelt välja vastu puud: roolis olnud 61aastane mees hukkus. Esialgsetel andmetel võis õnnetuse põhjustada bussijuhi terviserike, kuid täpse surma põhjuse selgitab välja ekspertiis. Politsei teatel juhtus õnnetus kella 7.07 paiku Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 142. kilomeetril. Bussis oli 10 reisijat, kellest kaks said kergemaid vigastusi ning kiirabi viis nad haiglasse kontrolli. Hukkunud bussijuhti tundvad inimesed kirjeldavad teda kui väga kohusetundlikku ning töökat meest, kes suhtles kõigiga ning keda teati tema aususe poolest. „Lapsed unustasid tihti telefoni bussi, tema käest sai selle alati tagasi.“ Samas teatakse rääkida sedagi, et bussijuhil oli tervisega juba varem probleeme – ta käinud tihti arsti juures ja tarvitanud ravimeid. Teatakse rääkida, et umbes poolteist aastat tagasi sõitis bussijuht teelt välja ka Kilingi-Nõmme lähistel, kuid tol korral läks õnnelikumalt. Väidetavalt öelnud bussijuht pärast esimest väljasõitu, et tal läks silme ees mustaks ja pilt kadus korraks ära.

„Probleem on siin selles, et konkreetselt see liin lõppes juhile kell 22. Taas liinile pidi mees kodust väljuma hommikul 5.30 vähemalt. See tähendab, et uneaega oli tal parimal võimalikul juhul kuus tundi. Aga mida ütleb tööseadus? Tööülesannete täitmise vahele peab jääma minimaalselt 12 tundi,“ kirjutatakse kommentaarides.

M.K Reis-X OÜ esindaja ütleb, et praegu on veel vara rääkida, mis täpselt juhtus, selle selgitab välja ekspertiis. Turvavöö on M.K Reis-X OÜ esindaja sõnul õnnetusse sattunud bussil vaid juhikohal, kuna seaduse järgi ei pea maakonnaliinidel olema reisijakohtadel turvavöid. Kas juhil oli vöö kinnitatud, ta öelda ei oska.