„Politseitööd nähakse tihti justkui isikuvabaduste piirajana, riikliku suunajana. Tõde on minu arvates tegelikult vastupidine - teie oletegi meie vabaduste ja meie vaba ühiskonna garandiks. Vabadusi ja oma õigusi tuleb meil kõigil kasutada teiste omi piiramata.

Just PPA töötajad on selle tunnetuse tabamisel meie kodanikele iga päev toeks,“ ütles president Kersti Kaljulaid reede õhtul Viljandis politsei- ja piirivalveameti (PPA) aastapäeval kõneldes.

Riigipea sõnul tuleb inimeste turvatunne veendumusest, et politsei ja riik on nende jaoks häda korral olemas. „Kuid kui mõeldamatu ja irratsionaalne juhtub öise linnatänava asemel päise päeva ajal Tallinna kesklinnas, võib see hakata kiiresti kahanema. Tavaline inimene lihtsalt ohkab, maailm on liigestest lahti. Teile sellist filosoofilist võimalust ei anta,“ lisas president Kaljulaid.